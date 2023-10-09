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Серхио Перес предположил, из-за чего получил три штрафа на Гран-при Катара

Серхио Перес предположил, из-за чего получил три штрафа на Гран-при Катара
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что положение сиденья в его автомобиле могло повлиять на его выступление на Гран-при Катара. Серхио показал десятый результат. По ходу гонки мексиканец получил три штрафа из-за нарушения границ трассы.

«Честно говоря, мне было трудно судить о границах трассы, находясь внутри машины. Но все были в одинаковых условиях, так что мне следовало работать лучше. Почему было тяжело? У меня было то же самое в Австрии, сиденье в машине слишком низкое. Вероятно, это немного усложнило ситуацию», — приводит слова Переса Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

Победу в Катаре добыл напарник Переса по команде Макс Ферстаппен. Чуть ранее, по итогам катарского спринта, Ферстаппен оформил третье чемпионство в Формуле-1.

История Гран-при Катара Формулы-1:

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