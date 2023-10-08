Боевик Ф-1 в Катаре: два «Мерседеса» сцепились на старте, пилоты получили море штрафов

Перед стартом гонки ФИА и «Пирелли» не решились пересматривать собственные планы по ограниченному числу кругов на каждом комплекте шин: инженеры и представители федерации опасались, что пирамидообразные бордюры трассы «Лусаил» начнут буквально разрушать колёса. Соответственно, пилотам разрешили использовать каждый комплект шин не более 18 кругов — с учётом тех, что были пройдены на данном комплекте в прошлых сессиях. Так что нас ждала гонка с обилием пит-стопов — каждый из гонщиков просто исходя из законов математики должен был посетить боксы минимум трижды.

Кошмарный старт «Мерседеса»

Меньше всех работы оказалось у бригады механиков «Мерседеса». Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон при старте со второй и третьей позиций не смогли разминуться в первом повороте: Джордж оказался посередине трассы, а Льюис попробовал пройти и напарника, и Макса Ферстаппена снаружи. Показалось, что в какой-то момент Хэмилтон начал заужать поворот — и произошло столкновение. Льюис тут же сошёл, а Расселл продолжил гонку уже последним.

Пока убирали болид Хэмилтона, Джордж по радио успел несколько раз прокомментировать столкновение, в том числе посмотрев повтор на экране для зрителей. Подкаст Расселла удалось остановить только Тото Вольфу, который призвал пилота оставить всё позади и просто продолжать борьбу.

Болид Хэмилтона эвакуировали несколько кругов, что позволило нескольким аутсайдерам перейти на тактику с ранним первым пит-стопом: у них как раз получалось уложиться в требования «Пирелли» и в дальнейшем ограничиться лишь двумя сменами шин. На такую стратегию перешли Боттас, Стролл, Магнуссен и Лоусон — и если забежать вперёд, то для некоторых решение вышло очень даже неплохим.

Когда сейфти-кар уехал в боксы, Ферстаппен сразу сумел оторваться от Оскара Пиастри — да, при старте с шестого места австралиец сразу отыграл кучу позиций после аварии «Мерседесов», которые заодно помешали Алонсо и Леклеру. Фернандо держался третьим впереди Шарля, чья «Феррари» была единственной в гонке: Карлос Сайнс не сумел выйти на старт, после того как механики обнаружили проблемы с топливной системой. Исправить её времени уже не было.

Спокойная победа Ферстаппена

На финише гонки можно было констатировать, что необычные шинные правила никак не повлияли на расклад сил в борьбе за подиум. Ферстаппен спокойно пролидировал всю дистанцию, Пиастри остался вторым, а на третью позицию пробился Норрис — «Макларен» по темпу вновь уверенно стал второй командой, причём и «Ред Булл» коллектив из Уокинга уступал не так много.

Стоит отметить, что Ландо во второй половине гонки смотрелся быстрее Пиастри, однако команда запретила британцу атаковать новичка. Норрис по радио попробовал возразить, но предсказуемо ничего не добился. «Макларен» можно понять: когда идёшь на двойной подиум и мечтаешь сильно приблизиться к «Астон Мартин», то рисковать этим не хочется. В итоге теперь «оранжевые» уступают команде семьи Строллов всего 11 очков.

Ферстаппен снова выиграл гонку Фото: Mark Thompson/Getty Images

Расселл, несмотря на стартовую аварию, сумел пробиться на четвёртое место. При этом под финиш британцу явно было непросто: короткий финальный отрезок на «софте» Джордж проехал медленно, а на прямых клал руки на руль, чтобы хоть как-то перевести дух. Ну, Расселл всё-таки доехал, а вот Логан Сарджент из-за плохого самочувствия завершил гонку досрочно. В боксах его еле-еле достали из кокпита.

На пятом месте финишировал Леклер, которому помогла нехарактерная ошибка Алонсо: испанец просто потерял контроль над машиной и пропустил «Феррари» вперёд. После этого по темпу Шарль был чуть быстрее, а Алонсо почёл за лучшее сохранить хотя бы шестое место — благо запас имелся.

Фестиваль штрафов

Эстебан Окон финишировал седьмым и выгодно отличался от своего напарника Пьера Гасли. Тот имел все возможности оказаться в протоколе позади напарника, но за гонку схлопотал сразу два штрафа за нарушение границ трассы. Кроме того, Гасли по обочине обогнал Стролла, а когда пропускал его обратно, то заодно пустил и проводившего невзрачную гонку Переса — в общем, ещё потерял время. В итоге Пьер стал 12-м.

При этом Гасли был далеко не единственным, кто схлопотал наказания: Перес тоже получил два пятисекундных штрафа, и второй откинул мексиканца с девятого места на десятое уже после финиша. Этим мог бы воспользоваться Лэнс Стролл, но канадец и сам получил пять секунд. Что ж, Серхио и Лэнсу пожмёт руку Гуаньюй Чжоу, который за счёт ошибок соперников финишировал девятым.

Для Пьера Гасли гонка не задалась Фото: Mark Thompson/Getty Images

Для «Альфа Ромео» гонка в целом оказалась блестящей, ведь Боттас занял восьмое место. Финн отлично реализовал тактику с ранним первым пит-стопом, и вместе с Чжоу они разом принесли команде шесть очков. Теперь швейцарцы занимают в Кубке конструкторов восьмое место, опережая «Хаас» сразу на четыре очка.

К слову, о «Хаасе». Автором нелепого штрафа оказался Нико Хюлькенберг: немец забыл, что находившийся перед ним на решётке Сайнс не выйдет на старт. В итоге Хюлькенберг стартовал не со своей 14-й позиции, а с 12-го места Карлоса. Да, это помогло отыграть позиции на первом круге, но потом Нико отстоял десять штрафных секунд в боксах. Впрочем, судя по темпу «Хааса», этот штраф ничего не решил.

Впереди у Формулы-1 двухнедельная пауза перед тремя подряд гоночными уикендами в Остине, Мехико и Сан-Паулу.