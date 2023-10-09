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«Макларен» на Гран-при Катара поставил рекорд Формулы-1 по быстроте пит-стопа

Команда Формулы-1 «Макларен» поставила рекорд серии по быстроте пит-стопа в истории. На Гран-при Катара Ландо Норрис потратил всего 1,80 секунды на втором пит-стопе.

Прежний рекорд принадлежал «Ред Булл» с 2019 года.

«Новый мировой рекорд! Это свидетельство неустанных тренировок и напряжённой работы нашего великолепного пит-коллектива. Поздравляем команду!» — написал руководитель команды Зак Браун в социальных сетях.

Напомним, на Гран-при Катара два пилота команды, Оскар Пиастри и Ландо Норрис, оказались на подиуме.

Гран-при Катара. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +4,833.

3. Ландо Норрис («Макларен») +5,969.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +34,119.

5. Шарль Леклер («Феррари») +38,976.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49,032.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1.02,390.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.06,563.

9. Серхио Перес («Ред Булл») +1.15,181.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.16,127.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,652.

12. Пьер Гасли («Альпин») +1:22,300.

13. Александер Албон («Уильямс») +1.31,014.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

17. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1 круг.

Логан Сарджент («Уильямс»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошли.

История Гран-при Катара Формулы-1: