«Макларен» на Гран-при Катара поставил рекорд Формулы-1 по быстроте пит-стопа

Команда Формулы-1 «Макларен» поставила рекорд серии по быстроте пит-стопа в истории. На Гран-при Катара Ландо Норрис потратил всего 1,80 секунды на втором пит-стопе.
Прежний рекорд принадлежал «Ред Булл» с 2019 года.
«Новый мировой рекорд! Это свидетельство неустанных тренировок и напряжённой работы нашего великолепного пит-коллектива. Поздравляем команду!» — написал руководитель команды Зак Браун в социальных сетях.
Напомним, на Гран-при Катара два пилота команды, Оскар Пиастри и Ландо Норрис, оказались на подиуме.
Гран-при Катара. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +4,833.
3. Ландо Норрис («Макларен») +5,969.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +34,119.
5. Шарль Леклер («Феррари») +38,976.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49,032.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1.02,390.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.06,563.
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1.15,181.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.16,127.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,652.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1:22,300.
13. Александер Албон («Уильямс») +1.31,014.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
17. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1 круг.
Логан Сарджент («Уильямс»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошли.
История Гран-при Катара Формулы-1: