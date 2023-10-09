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Вассёр высказался о неучастии Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Катара

Вассёр высказался о неучастии Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Катара
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр выразил разочарование в связи с неучастием пилота команды Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Катара. Незадолго до старта заезда на машине испанского гонщика обнаружили утечку топлива, из-за чего он не смог принять участие в гонке.

«Было слишком поздно что-то менять. Обидно. Обидно, потому что после Монцы у Карлоса был хороший темп. Не могу с уверенностью говорить о стратегии. Сейчас это сложно», — приводит слова Вассёра GPFans со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, победителем Гран-при Катара стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Сайнса Шарль Леклер показал пятый результат.

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