Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Первый чемпион мира по картингу из России прокомментировал свою победу

Первый чемпион мира по картингу из России прокомментировал свою победу
Аудио-версия:
Комментарии

15-летний российский пилот Кирилл Куцков высказался о победе в финале чемпионата мира по картингу в категории OK. Отметим, что это первая победа на чемпионате мира в истории российского картинга.

«Это настолько удивительно, невероятно и фантастически, что очень трудно подобрать слова! Многие мои друзья, приятели моей семьи, а также ребята из картодрома сказали мне много тёплых слов. Я хочу поблагодарить их всех. Я хочу поблагодарить команду моей мечты DPK Racing. Это была очень напряжённая гонка, в которой, к сожалению, произошла серьёзная авария с Джозефом Тёрни. Желаю ему скорейшего выздоровления!» — написал Куцков на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ещё два гонщика из России — Анатолий Хавалкин и Дмитрий Матвеев — заняли седьмое и девятое место соответственно.

Материалы по теме
Россиянин впервые в истории стал чемпионом мира по картингу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android