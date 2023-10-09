Первый чемпион мира по картингу из России прокомментировал свою победу

15-летний российский пилот Кирилл Куцков высказался о победе в финале чемпионата мира по картингу в категории OK. Отметим, что это первая победа на чемпионате мира в истории российского картинга.

«Это настолько удивительно, невероятно и фантастически, что очень трудно подобрать слова! Многие мои друзья, приятели моей семьи, а также ребята из картодрома сказали мне много тёплых слов. Я хочу поблагодарить их всех. Я хочу поблагодарить команду моей мечты DPK Racing. Это была очень напряжённая гонка, в которой, к сожалению, произошла серьёзная авария с Джозефом Тёрни. Желаю ему скорейшего выздоровления!» — написал Куцков на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ещё два гонщика из России — Анатолий Хавалкин и Дмитрий Матвеев — заняли седьмое и девятое место соответственно.