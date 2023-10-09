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Баттон язвительно отреагировал на пост «Макларена» о 500 подиумах в Формуле-1

Баттон язвительно отреагировал на пост «Макларена» о 500 подиумах в Формуле-1
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Чемпион Формулы- 1 в сезоне-2009 британец Дженсон Баттон отреагировал на пост «Макларена» о 500 подиумах в чемпионате.

В Катаре британская команда завоевала свои 500-й и 501-й подиумы в истории. В связи с этим она выложила красочный постер с фотографиями тех, кто эти подиумы ей приносил. Однако на посте нет Дженсона Баттона, который записал в свой актив 26 подиумов в составе «Макларена». Стоит отметить, что при этом на пост попали гонщики, которые принесли команде всего по одному подиуму, — Кевин Магнуссен и Педро де ла Роса.

«Мои 26 подиумов вы, ребята, видимо, не считаете, так что всего их у вас только 475», — написал Баттон.

Раннее Баттон прокомментировал заявление Льюиса Хэмилтона о том, что его напарники были сильнее, чем у Макса Ферстаппена, и рассказал, почему не хотел бы выступать в одной команде с Ферстаппеном.

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