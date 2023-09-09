Баттон: напарники Хэмилтона были сильнее, но я больше боялся бы выступать с Ферстаппеном

Чемпион Формулы- 1 в сезоне-2009 британец Дженсон Баттон прокомментировал заявление Льюиса Хэмилтона о том, что его напарники были сильнее, чем у Макса Ферстаппена, и рассказал, почему не хотел бы выступать в одной команде с Ферстаппеном.

«У Льюиса были очень сильные товарищи по команде, у него были чемпионы мира в напарниках, а у Макса — нет.

Что касается меня, я бы больше боялся соревноваться с Максом за рулём одинаковых болидов, потому что машина спроектирована вокруг его стиля пилотирования, или же он может управлять машиной, которую предоставляет ему Эдриан Ньюи.

Думаю, Ньюи даёт ему болид и говорит: «Это самая быстрая машина в мире. Если убрать прижимную силу спереди, то она будет ехать медленнее, но ею будет легче управлять. Макс такой: «Хорошо, я должен управлять этой машиной так, как ты сделал эту машину, и водить её так быстро, как только могу».

Макс очень хорош в этом. Думаю, многим гонщикам сложно конкурировать с этим. Напарники Льюиса были сложнее, но я не хотел бы противостоять Максу», — сказал Баттон в интервью Sky Sports.

Льюис Хэмилтон выступал вместе с Дженсоном Баттоном в «Макларене» с 2010 по 2012 год. Баттону удалось опередить Хэмилтона в личном зачёте лишь однажды в сезоне-2011, когда он занял второе место по итогам чемпионата, уступив лишь Себастьяну Феттелю.