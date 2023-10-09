Хельмут Марко назвал команду, которая может бросить вызов «Ред Булл» в следующем году

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко комплиментарно высказался о «Макларене». На минувшем Гран-при Катара пилоты этой команды Оскар Пиастри и Ландо Норрис были вторым и третьим соответственно. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Они являются нашими самыми регулярными преследователями и при этом всё ещё набирают обороты. Вероятно, у нас могут быть тяжёлые битвы в следующем году», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал Ферстаппен. В настоящий момент на счету команды 657 очков и для соперников она недосягаема. У «Макларена» 219 баллов – гоночный коллектив на пятом месте.

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