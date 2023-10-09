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«У нас есть три хороших пилота в «Альфа Таури». Марко предупредил Переса

«У нас есть три хороших пилота в «Альфа Таури». Марко предупредил Переса
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении мексиканского пилота команды Серхио Переса в нынешнем сезоне Формулы-1.

«В целом мы хотим реализовать наши контрактные соглашения, которые рассчитаны до 2024 года. Но теперь ситуация полностью зависит от него. Нужно помнить, что у нас есть три хороших пилота в «Альфа Таури», — приводит слова Марко PlanetF1 со ссылкой на ORF.

В настоящий момент в активе Переса 224 очка в общем зачёте пилотов Формулы-1. Он занимает второе место. Лидером является его товарищ по команде Макс Ферстаппен, досрочно завоевавший чемпионский титул (433 балла). «Ред Булл» также досрочно завоевал Кубок конструкторов. Это случилось на Гран-при Японии.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

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