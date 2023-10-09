Алонсо: во время гонки в Катаре попросил облить меня водой, но это оказалось запрещено

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, что он просил команду облить его водой во время Гран-при Катара.

«Я думаю, что Лэнс Стролл и я, мы оба, испытывали небольшие проблемы из-за температуры сиденья. На первых 15 кругах я как будто обгорел, поэтому я даже спросил по радио, могут ли они на пит-стопе облить меня водой или что-то в таком духе, но, как оказалось, это запрещено правилами не разрешено», — приводит слова Алонсо RaceFans.

Напомним, пилоты Формулы-1 столкнулись с тяжёлыми условиями во время гонки. Сразу нескольким гонщикам стало плохо.

Так, пилот «Альпин» француз Эстебан Окон, финишировавший седьмым, признался, что его стошнило в шлем на 15-м круге. Канадец Лэнс Стролл, представляющий «Астон Мартин», сразу же после гонки обратился к дежурившим в закрытом парке медикам. Досрочно завершил гонку Логан Сарджент из «Уильямса», который по радио пожаловался на плохое самочувствие.