Президент ФИА заявил, что Формуле-1 нужно больше команд и меньше гонок

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем обозначил позицию по календарю и количеству участников в Формуле-1.

«Мы не должны говорить желающим «нет». ФИА должна просить, даже умолять производителей прийти в серию. Нам разрешено иметь 12 команд, но некоторые говорят, что будет слишком тесно. Действительно? На трассах должно быть достаточно гаражей и места для 12 команд.

Я, скорее, думаю, что количество гонок слишком велико по сравнению с количеством команд. Нам нужно больше команд и меньше гонок. Команды смотрят только на свой кусок пирога, и я понимаю их опасения, но у нас другое мнение», — приводит слова бен Сулайема L'Equipe.

Календарь сезона-2023 состоял из 23 уикендов, однако Гран-при Эмилии-Романьи был отменён из-за природных катаклизмов.