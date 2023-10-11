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«Ред Булл» планирует избавиться от двух участников молодёжной программы

«Ред Булл» планирует избавиться от двух участников молодёжной программы
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Владелец и основатель компании Rodin Cars Дэвид Дикер заявил, что по имеющейся у него информации «Ред Булл» планирует расстаться с пилотами Зейном Мэлоуни и Энцо Фиттипальди. Оба являются участниками молодёжной программы австрийского гоночного коллектива.

«Судя по той информации, которой я располагаю, поддержка близка к нулю. Насколько мне известно, «Ред Булл» не будет поддерживать их в следующем году. Давайте посмотрим правде в глаза, «Ред Булл» уже имеет больше хороших гонщиков, чем мест. Так какой смысл?» — приводит слова Дикера Mirror.

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Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу будущего в команде мексиканского пилота Серхио Переса.

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