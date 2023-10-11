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Ваулз раскрыл, когда «Уильямс» примет решение по будущему Логана Сарджента

Ваулз раскрыл, когда «Уильямс» примет решение по будущему Логана Сарджента
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что до конца нынешнего сезона Формулы-1 вести разговоры о будущем пилота команды Логана Сарджента преждевременно. Ясность в этом вопросе наступит только после окончания чемпионата 2023 года.

«Я полагаю, что это [обсуждение будущего Сарджента в команде] не будет до конца сезона. Мы уже определились с направлением движения. У него есть цели, которых он должен достичь. И было бы неправильно идти против этого решения. Итак, конец года», — приводит слова Ваулза GPFans со ссылкой на Sky Sports.

В настоящий момент в активе Сарджента ни одного очка в общем зачёте пилотов Формулы-1. У его напарника по команде Александера Албона 23 балла. Он занимает 13-е место.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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