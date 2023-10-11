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Оливер Берман впервые сел за руль болида Формулы-1, поучаствовав в тестах «Феррари»

Оливер Берман впервые сел за руль болида Формулы-1, поучаствовав в тестах «Феррари»
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Британский пилот команды «Према», выступающей в Формуле-2, Оливер Берман дебютировал за рулём болида Формулы-1, сообщает страница Академии «Феррари» в соцсети Х (ранее Twitter).

18-летний гонщик получил первый опыт пилотирования болида чемпионата мира. Берману организовали тесты за рулём старого болида «Феррари» SF-21. Тесты проводились с целью предоставить Берману возможность подготовиться к участию в первых свободных практиках Гран-при Мексики и Гран-при Абу-Даби в сезоне-2023 за рулём «Хааса».

Напомним, согласно правилам сезона-2023, каждая команда, участвующая в Формуле-1, должна предоставить пилотам младших серий как минимум два заезда.

Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о назначении Бермана на роль пилота в пятничных заездах.

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