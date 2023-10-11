Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен побеждал бы и на другой машине, у него почти всё идеально

Бывший пилот Формулы-1 голландец Гидо ван дер Гарде высказался о трёхкратном чемпионе мира и соотечественнике Максе Ферстаппене.

«Макс делает «Ред Булл» лучше. Если бы он выступал за другую команду, она побеждала бы чаще. Уверен, Макс побеждал бы и на другой машине. Он боролся бы за титул, но о деталях сложно говорить.

Ясно одно: сейчас он лучший гонщик на стартовой решётке, в противном случае он бы не стал трёхкратным чемпионом мира. Ещё есть, куда расти, но я не могу сказать, в чём. Всё практически идеально. Он почти как машина. Будь то старт, квалификация или отработка стратегии со своим инженером, всё находится под контролем», — приводит слова ван дер Гарда издание Racingnews365.

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