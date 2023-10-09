Марко назвал двух пилотов, которые могли бы бросить вызов Ферстаппену в одной команде

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу сложностей, с которыми сталкиваются товарищи Макса Ферстаппена по команде.

«Всем товарищам по команде Сенны тоже было более чем непросто. И Герхард Бергер может вам кое-что рассказать об этом. Я знаю только людей постарше, таких как Алонсо или Хэмилтон, которые могли противостоять ему», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.

Напомним, Ферстаппен оформил третье чемпионство в Формуле-1 на минувшем Гран-при Катара. Титул он завоевал после спринта. Это чемпионство в «Королевских гонках» стала для Макса третьим подряд. В нынешнем сезоне Формулы-1 в настоящий момент в активе голландца 433 очка в общем зачёте пилотов. У его товарища по команде Серхио Переса, занимающего вторую позицию, 224 балла.

История Гран-при Катара Формулы-1: