Боттас рассказал, как его любовь к вину однажды выручила Риккардо

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился забавной историей, произошедшей на одном из Гран-при Италии. Финн, запустивший в прошлом месяце работу виноградников и производство собственного вина, рассказал, как его любовь к напитку помогла Даниэлю Риккардо.

«С тех пор как мне исполнилось 18, когда по финским законам мне стало разрешено употребление алкоголя, я увлёкся вином. Мы в Финляндии, очевидно, не производим достойное вино, поскольку погода довольно экстремальная, но спокойно можно найти вина со всего мира.

Проблема Формулы-1 заключается в том, что все слишком серьёзные. Каждый находится в своём графике. Например, во время европейских гонок мы всегда остаёмся в моторхоумах, где все находятся близко друг к другу, но никто не приходит друг к другу и все сидят в своих помещениях. Это печально.

Конечно, что-то иногда происходит. Несколько сезонов назад в пятницу вечером, перед квалификацией Гран-при Италии, я получил сообщение от Даниэля Риккардо, которому нужен был инструмент для открытия вина. Он написал мне: «Эй, мужик, у тебя есть штопор? Я потерял свой». Он знал, к кому обратиться. Конечно, у меня он был», — приводит слова Боттаса Robb Report.

Боттас вместе с южноавстралийскими виноделами производит красное вино под брендом Ihana из сорта винограда «Шираз». Стоимость одной бутылки составляет $ 160.