Мика Хаккинен стал ментором индийского пилота и поставил цель вывести его в Формулу-1

Индийский пилот Куш Маини, выступающий за «Кампос» в Формуле-2 сезона-2023, заключил соглашение с прославленным финским пилотом, двукратным чемпионом мира Микой Хаккиненом. Финн поставил перед своим новым подопечным амбициозную цель — выйти в Формулу-1. В нынешнем сезоне Ф-2 Маини пока занимает 11-е место, на его счету один подиум в спринтерской гонке.

«У меня большой опыт работы с Валттери Боттасом, я вижу, как он растёт и развивается как гонщик. В последнее время я слежу за Кушем, понимая его способности и талант управления болидом. Нас ожидает интересное путешествие, и вместе мы будем развиваться, чтобы он становился более профессиональным гонщиком. Не забывая о текущей ситуации, наша цель — Формула-1», — приводит слова Хаккинена Motorsport.

Помимо Хаккинена, к команде индийского гонщика присоединился Гийом ле Гофф, который также является менеджером Пьера Гасли.

Двумя последними индийскими пилотами в «Королевских гонках» были Карун Чандхок и Нараин Картикеян.