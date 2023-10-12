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«Хаас» представил специальные комбинезоны для Гран-при США в Остине

«Хаас» представил специальные комбинезоны для Гран-при США в Остине
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Американская команда «Хаас» продолжает подготовку к очередному этапу Формулы-1, который пройдёт на трассе в Остине, штат Техас. По случаю проведения Гран-при США, «Хаас» решил презентовать обновлённые комбинезоны для своих пилотов, Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена.

Основным цветом комбинезона является тёмно-синий, дополнения и вставки выполнены в красном и белом цветах. Особым элементом формы являются звезды, расположенные на ногах, из которых выходит красно-белый силуэт, напоминающий флаг США.

Комбинезоны «Хааса» на Гран-при США

Комбинезоны «Хааса» на Гран-при США

Фото: Социальный сети команды «Хаас»

До конца сезона-2023 остаётся пять этапов. Гран-при США в Остине пройдёт с 20 по 22 октября. Отметим, что «королевские гонки» успеют вернуться в США до завершения чемпионата — спустя 2 этапа в Мексике и Бразилии, пройдёт этап в Лас-Вегасе.

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