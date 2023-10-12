Уилл Бакстон: у Ферстаппена есть отличительные черты Шумахера, Алонсо, Феттеля и Хэмилтона

Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон сравнил Макса Ферстаппена («Ред Булл») с одними из лучших пилотов Формулы-1 – Михаэлем Шумахером, Фернандо Алонсо, Себастяьном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном.

«Почти невозможно сравнивать поколения, но, выиграв свои первые три титула подряд, Ферстаппен сделал то, что ранее удавалось только Себастьяну Феттелю. Это само по себе впечатляющее достижение.

Достаточно ли одной только статистики, чтобы поместить его в пантеон величайших пилотов всех времен? Вероятно, нет, и найдутся многие, кто всегда будет пытаться очернить его достижения и успех, рассуждая о чемпионских титулах «со звёздочками».

Я не буду пытаться сравнивать (Макса) с гонщиками, которых я не видел и о которых не писал вживую. Поэтому все, что я могу так это оценивать Макса против великих чемпионов, начиная с Шумахера. На мой взгляд у него есть всё те же отличительные черты Михаэля, Фернандо (Алонсо), Себастьяна (Феттеля) и Льюиса (Хэмилтона) – величайших пилотов своего времени», – приводит слова Бакстона официальный сайт Формулы-1.