Марко и пресс-служба «Ред Булл» отреагировали на слухи, что Перес завершит карьеру

Советник команды «Ред Булл» 80-летний австриец Хельмут Марко прокомментировал информацию о том, что мексиканский пилот Серхио Перес может покинуть команду по завершении сезона-2023. Ранее сообщалось, что мексиканец должен был получить уведомление об увольнении на Гран-при Японии.

«В этом нет абсолютно ничего», — заявили в пресс-службе «Ред Булл».

«Я ничего не знаю об этом», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Помимо слухов об увольнении мексиканца, также сообщалось о том, что Серхио Перес самостоятельно объявит о завершении карьеры на домашнем Гран-при Мексики в связи с расторжением контракта.

Мексиканец выступает за «быков» с сезона-2021. В своём дебютном сезоне в «Ред Булл» Перес занят четвёртое место в личном зачёте, в сезоне-2022 — третье. За пять этапов до конца сезона-2023 Перес занимает второе место, опережая ближайшего соперника, Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», на 30 очков.