В паддоке Формулы-1 всё чаще обсуждается фигура мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса в связи с его неудачными выступлениями на фоне результатов напарника по команде Макса Ферстаппена, который в прошедшие выходные завоевал третий подряд титул чемпиона мира. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: когда «Ред Булл» расстанется с Серхио Пересом?

Несмотря на вторую позицию в личном зачёте, отмечаются неудовлетворительные результаты мексиканца, в том числе в квалификациях. Пересу восемь раз не удалось выйти в решающий сегмент в сезоне-2023, тогда как Ферстаппен допустил такую ситуацию лишь раз — на неподходящей для «Ред Булл» трассе в Сингапуре.

Так как «Ред Булл» имеет в «Королевских гонках» дочернюю команду «Альфа Таури», руководство команды может рассматривать кандидатуры гонщиков, имеющих практику на высшем уровне. Ранее сообщалось, что возвращение Даниэля Риккардо в Формулу-1 связано с желанием руководства пригласить австралийского пилота в «Ред Булл» перед сезоном-2025.