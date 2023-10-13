«Хаас» арендует дополнительный гараж из-за большого пакета обновлений перед Гран-при США

Команда Формулы-1 «Хаас» запланировала установить масштабный пакет обновлений на Гран-при США и будет арендовать дополнительный гараж из-за большого количества деталей, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, руководство команды заранее направило груз с новыми деталями из Европы в США, чтобы успеть подготовить болиды к уикенду. Груз будет доставлен в США уже в субботу, 14 октября, но воспользоваться боксами на трассе в Остине команда сможет только со вторника, 17 октября, поэтому «Хаас» вынужден арендовать гараж неподалеку от автодрома в Остине, чтобы разместить там все полученные детали.

Сообщается, что в списке обновлений команды днище, боковые понтоны, воздухозаборник, кожух двигателя и прочие элементы. Речь идёт о практически полностью изменённой аэродинамической концепции.