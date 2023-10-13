Источник: Риккардо заменит Переса, если мексиканец упустит 2-е место по итогам сезона

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес может лишиться места в команде на следующий год, несмотря на действующий контракт, если не финиширует на втором месте в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1, сообщает ge.globo.

По информации источника, руководство австрийского коллектива выдвинуло мексиканскому гонщику ультиматум, согласно которому он потеряет место за рулём «Ред Булл» на 2024 год, если упустит второе место в текущем сезоне. Также сообщается, что в случае расставания с Пересом в «Ред Булл» намерены сделать австралийца Даниэля Риккардо напарником Макса Ферстаппена, а молодой новозеландец Лиам Лоусон при таком раскладе станет пилотом «Альфа Таури».

Серхио Перес занимает второе место в таблице зачёта пилотов текущего сезона. В активе мексиканца 224 очка, он опережает идущего на третьей строчке Льюиса Хэмилтона на 30 очков. Напомним, Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира.