Перес выдвинул требование «Ред Булл», чтобы улучшить результаты в следующем сезоне

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, в чём для него заключалась главная проблема по ходу сезона-2023, и обратился к «Ред Булл» с необычной просьбой меньше вносить изменения в изначальную конфигурацию болида.

«Думаю, что более стабильная база и болид, который не будет так сильно меняться в течение сезона, поможет мне. Это способствует большей стабильности. Думаю, это станет ключевым моментом, потому что мы видели доказательства в нескольких первых гонках этого сезона.

Когда мы начали работать над развитием болида, я почувствовал, что он от меня ускользает. Мне пришлось продолжать находить баланс, идя на многие компромиссы. Иные детали мы оставим внутри команды. Это то, о чём мы все знаем, и, надеюсь, в следующем году всё будет по-другому», — сказал Перес в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне Серхио Перес дважды одерживал победы в гонках, обе — до четвёртого этапа сезона в Азербайджане.