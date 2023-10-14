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Хорнер: этот сезон гораздо менее напряжённый, Ферстаппен доминировал абсолютно

Хорнер: этот сезон гораздо менее напряжённый, Ферстаппен доминировал абсолютно
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что доминирование пилота Макса Ферстаппена делает текущий сезон менее напряжённым для команды.

«Этот сезон гораздо менее напряженный. Пару лет назад финал сезона в Абу-Даби был действительно сумасшедшим, но последние пару лет были просто невероятными для нас. С точки зрения уровня работы команды, пилотирования Макса и количества гонок, которые он выиграл.

Он доминировал абсолютно. Не только в этом сезоне, но и в течение последних нескольких лет», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, по итогам Гран-при Катара Макс Ферстаппен досрочно выиграл общий зачёт пилотов текущего сезона и стал трёхкратным чемпионом мира Формулы-1. «Ред Булл» также досрочно завоевал Кубок конструкторов.

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