Хорнер: этот сезон гораздо менее напряжённый, Ферстаппен доминировал абсолютно
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что доминирование пилота Макса Ферстаппена делает текущий сезон менее напряжённым для команды.
«Этот сезон гораздо менее напряженный. Пару лет назад финал сезона в Абу-Даби был действительно сумасшедшим, но последние пару лет были просто невероятными для нас. С точки зрения уровня работы команды, пилотирования Макса и количества гонок, которые он выиграл.
Он доминировал абсолютно. Не только в этом сезоне, но и в течение последних нескольких лет», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Напомним, по итогам Гран-при Катара Макс Ферстаппен досрочно выиграл общий зачёт пилотов текущего сезона и стал трёхкратным чемпионом мира Формулы-1. «Ред Булл» также досрочно завоевал Кубок конструкторов.
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