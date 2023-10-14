Бедрин в топ-10 дебютной гонки ФРЕКА, он принёс команде её лучший результат в сезоне

17-летний российский пилот Никита Бедрин финишировал девятым в гонке очередного этапа Региональной европейской Формулы «Альпин» (ФРЕКА). По итогам квалификации этапа в Нидерландах Бедрин стартовал в гонке 12-м. На девятое место россиянин смог прорваться сразу же на старте гонки и по её ходу успешно отбивал атаки преследователей.

Несмотря на то что этот результат стал лучшим для команды Monolite Racing в сезоне, она не получила очков в зачёт чемпионата, так как Бедрин выступал как гостевой пилот.

Победителем гонки стал голландец Кас Хаверкорт, выступающий за Van Amersfoort Racing, вторым финишировал юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, тройку сильнейших замкнул Лоуренс ван Хупен из ART Grand Prix.

Для россиянина этот уикенд первый в сезоне в гоночной серии ФРЕКА. Ранее, 2023 году он участвовал в Формуле-3 и дважды принёс Jenzer Motorsport подиумные позиции.