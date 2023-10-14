Хорнер: определённо, это была не последняя гонка Лоусона в Формуле-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о результатах, которых достиг новозеландский юниор Лиам Лоусон, заменивший по ходу сезона Даниэля Риккардо в связи с травмой австралийца. Хорнер также отметил, что ожидает возвращения Лоусона в «Королевские гонки».

«Думаю, он проделал отличную работу. Знаете, он сел за руль болида без опыта и хорошо зарекомендовал себя как гонщик для Гран-при. Думаю, он привлёк всё наше внимание в связи с проделанной работой.

Определённо, Гран-при Катара не станет его последней гонкой в Формуле-1. Я уверен в этом, с учётом того, как он выступил на пяти последних этапах. Считаю, что он доказал, что заслуживает возможности в будущем», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Лоусон стал четвёртым пилотом, который управлял «Альфа Таури» в сезоне-2023. На его счету лучший результат команды в сезоне — девятое место на Гран-при Сингапура.