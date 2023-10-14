Сарджент объяснил, каким преимуществом обладали Хэмилтон и Алонсо в начале карьеры

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент объяснил неудовлетворительные результаты в дебютном сезоне, а также рассказал, какое преимущество было у пилотов прошлого поколения, таких как Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо.

«Опыт всегда помогает. У меня есть люди, с которыми спокойно можно поговорить и попытаться понять, как подходить к делу, и почему происходят ошибки, и как от них избавиться.

Это постоянная работа, и я не думаю, что кто-то идеален. Может, звучит глупо, но суть в том, чтобы использовать ошибки в своих интересах и учиться на них.

В идеале должно быть больше тестов, так как это лучший способ подготовиться. Имею в виду, что, когда к Формуле-1 присоединились Льюис [Хэмилтон] и Фернандо [Алонсо], у всех были бесконечные дни тестов, а в нынешних условиях всё сильно отличается.

Все, кто знает, что происходит за кулисами, кто знает меня как личность, кто хочет, чтобы я добился успеха, имеют значение. У меня есть поддержка со стороны команды, поэтому меня не волнует, что думают остальные. Честно говоря, я не смотрю социальные сети, а общаюсь с людьми, которые хотят, чтобы я продолжал совершенствоваться, и не обращаю внимания на всякую ерунду», — приводит слова Сарджента Racingnews365.