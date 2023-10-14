Ваулз: уже есть «Хаас», зачем Формуле-1 вторая американская команда?

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз усомнился в целесообразности привлечения «Андретти» в Формулу-1 под предлогом необходимости американской команды. Ваулз аргументировал свою позицию тем, что в «Королевских гонках» уже выступает американская команда «Хаас».

«Если вы привносите новые элементы, то, безусловно, сможете показать, как собираетесь расти в Америке. У нас есть американская команда «Хаас». Чем нам поможет вторая американская команда? У нас три американских гонки. Как американская команда поможет этому?

Возможно, есть пути, как это осуществить, но мы ещё ждём, как именно. Мы развили спорт. Считаю, что мы ещё не доросли до точки стабильности, и это ключевой момент, который я пытаюсь довести до всеобщего внимания», — приводит слова Ваулза PlanetF1