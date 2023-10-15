Источник: в «Феррари» установили причину проблем болида Сайнса на Гран-при Катара

В команде «Феррари» провели исследования болида испанского пилота Карлоса Сайнса, который не смог выступить в гонке Гран-при Катара из-за серьёзной течи топлива за час до заезда.

Согласно сообщению Motorsport Italia, «Феррари» смогла разобраться в деталях отказа и доставит нужные для ремонта запчасти в Техас, где на следующих выходных пройдёт Гран-при США.

Как оказалось, причиной проблем на болиде Сайнса оказалось физическое повреждение топливного бака. Детальный анализ, проведённый на базе команды, выявил в верхней части бака производственный дефект. Сообщается, что утечка в том числе могла быть вызвана из-за вибраций от поребриков на трассе «Лосаил».

В Остине на болид Сайнса установят новый бак. Проведённые командой симуляции показали, что на предстоящей трассе можно ожидать лучших результатов, чем на прошедшем Гран-при Катара.