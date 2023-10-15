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Общий зачёт MotoGP за шесть этапов до конца сезона. Лидер меняется в каждой гонке

Общий зачёт MotoGP за шесть этапов до конца сезона. Лидер меняется в каждой гонке
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Сегодня, 15 октября, в Индонезии завершился очередной этап чемпионата по мотогонкам MotoGP. Победителем основной гонки стал итальянец Франческо Баньяя, выступающий за «Дукати». Баньяя сохранил первое место в общем зачёте после Гран-при Индонезии, несмотря на то что после субботы лидером стал испанец Хорхе Мартин, также выступающий на «Дукати».

Хорхе Мартин победил в спринтерской гонке в субботу и опережал Баньяю на три очка, однако закрепить преимуществу Мартину помешал сход на 13-м круге основной гонки. Таким образом, испанский гонщик уступает Баньяе 18 очков за шесть этапов до конца чемпионата MotoGP сезона-2023.

MotoGP. Сезон-2023. Личный зачёт (топ-10):

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 346 очков.
2. Хорхе Мартин («Дукати») — 328.
3. Марко Бедзекки («Дукати») — 283.
4. Брэд Биндер («КТМ») — 211.
5. Алеш Эспергаро («Априлия») — 177.
6. Маверик Виньялес («Априлия») — 165.
7. Жоанн Зарко («Дукати») — 162.
8. Лука Марини («Дукати») — 144.
9. Джек Миллер («КТМ») — 135.
10. Фабио Куартараро («Ямаха») — 132.

MotoGP 2023. Этап 16, Мандалика, Индонезия
Гран-при Индонезии. Гонка
15 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
41:20.293
2
Маверик Виньялес
Aprilia
+0.306
3
Фабио Куартараро
Yamaha
+0.433
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