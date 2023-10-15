Общий зачёт MotoGP за шесть этапов до конца сезона. Лидер меняется в каждой гонке

Сегодня, 15 октября, в Индонезии завершился очередной этап чемпионата по мотогонкам MotoGP. Победителем основной гонки стал итальянец Франческо Баньяя, выступающий за «Дукати». Баньяя сохранил первое место в общем зачёте после Гран-при Индонезии, несмотря на то что после субботы лидером стал испанец Хорхе Мартин, также выступающий на «Дукати».

Хорхе Мартин победил в спринтерской гонке в субботу и опережал Баньяю на три очка, однако закрепить преимуществу Мартину помешал сход на 13-м круге основной гонки. Таким образом, испанский гонщик уступает Баньяе 18 очков за шесть этапов до конца чемпионата MotoGP сезона-2023.

MotoGP. Сезон-2023. Личный зачёт (топ-10):

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 346 очков.

2. Хорхе Мартин («Дукати») — 328.

3. Марко Бедзекки («Дукати») — 283.

4. Брэд Биндер («КТМ») — 211.

5. Алеш Эспергаро («Априлия») — 177.

6. Маверик Виньялес («Априлия») — 165.

7. Жоанн Зарко («Дукати») — 162.

8. Лука Марини («Дукати») — 144.

9. Джек Миллер («КТМ») — 135.

10. Фабио Куартараро («Ямаха») — 132.