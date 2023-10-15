Из-за статуса Хэмилтона вновь открыто расследование инцидента с пересечением трассы

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вылетевший на первом круге гонки Гран-при Катара после столкновения с Джорджем Расселлом, вновь стал объектом интереса Международной автомобильной федерации (ФИА). Напомним, после аварии Льюис прошёлся пешком по трассе до командных боксов. Стюарды посчитали действия британца опасными, и ФИА оштрафовала Хэмилтона на € 50 тыс. Отметим, что в случае очередного нарушения до конца сезона Хэмилтону грозил ещё один штраф на € 50 тыс.

Однако ФИА посчитала наказание слишком мягким для семикратного чемпиона мира, так как он обладает статусом образца для подражания. Согласно заявлению ФИА, организация обеспокоена возможным впечатлением, которые его действия могли произвести на молодых гонщиков.

Льюис Хэмилтон занимает третье место в личном зачёте сезона-2023, отставая на 30 очков от пилота «Ред Булл» Серхио Переса.