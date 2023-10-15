На трассе «Зандворт» в Нидерландах завершился предпоследний этап европейской Формулы-Регионал (ФРЕКА). Одним из участников заездов в этот уикенд стал россиянин Никита Бедрин, выступающий под итальянским флагом. Бедрин, знакомый с этой трассой лишь по гонкам Формулы-4, занял пятое место, а победу одержал пилот молодёжной программы «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Этот успех позволил итальянцу за один этап до конца сезона гарантировать себе чемпионский титул.

Гонка началась на сырой трассе, Бедрин стартовал с четвёртой позиции, но уже в первом повороте прорвался на третье место. Затем над автодромом вновь пошёл дождь, Никита пропустил Лауренса ван Хупена и Тима Трамнитца, а затем вступил в борьбу с Рафаэлем Камарой. Гонщики несколько раз менялись позициями и в какой-то момент Камара опередил россиянина, однако затем слишком рано сместился в его сторону, налетел на автомобиль Бедрина и вылетел в гравий.

В тот же момент в отбойники вылетел Пьер-Александр Провост, а гонку нейтрализовали автомобилем безопасности. Однако на скользкой трассе всё равно возникли проблемы: Эмерсон Фиттипальди-младший потерял контроль над машиной, которую после разворота выставило поперёк гоночного полотна. Майя Вёг не успела увернуться от неподвижного автомобиля и после удара о болид Фиттипальди врезалась в ехавшего сбоку Нихила Бору. В результате инцидента заезд остановили красными флагами.

После рестарта Андреа Кими Антонелли уверенно оторвался от пелотона и одержал уже пятую в сезоне победу. Второе место в борьбе с Лауренсом ван Хупеном удержал Маркус Аманд, четвёртым финишировал Тим Трамнитц, недавно принятый в программу «Ред Булл», а Бедрин расположился на пятой строчке.

Отметим, что в первой гонке уикенда, состоявшейся накануне, Никита был девятым — и это был первый в сезоне случай, когда кто-либо из пилотов Monolite Racing финишировал в топ-10.

Напомним, в сезоне-2023 Бедрин выступал в Формуле-3 и дважды поднимался на подиум — в том числе в длинной гонке на «Спа-Франкоршам». По итогам чемпионата Никита расположился на 18-й позиции.

ФРЕКА. Зандворт, вторая гонка (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли (Prema Racing) — 17 кругов.

2. Маркус Аманд (ART Grand Prix) +12,275 сек.

3. Лауренс ван Хупен (ART Grand Prix) +12,306.

4. Тим Трамниц (R-ACE GP) +12,867.

5. Никита Бедрин (Monolite Racing) +16,043.

6. Мартиниус Стенсхорн (R-ACE GP) +17,139.

7. Джошуа Дюрксен (Arden Motorsport) +17,346.

8. Лоренцо Флуша (Prema Racing) +18,966.

9. Сами Мегетуниф (MP Motorsport) +19,942.

10. Матиас Загазета (R-ACE GP) +22,629.

Сезон ФРЕКА завершится 21–22 октября этапом в Хоккенхайме.