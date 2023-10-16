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Магнуссен — об обновлении: я бы солгал, если бы не надеялся, что это даст нам улучшение

Магнуссен — об обновлении: я бы солгал, если бы не надеялся, что это даст нам улучшение
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от грядущего обновления болида.

«Я бы солгал, если бы не надеялся, что это даст нам серьёзное улучшение, но я думаю, что на самом деле у этого обновления есть и вторая цель — проверить элементы с прицелом на следующий сезон. Я думаю, мы все втайне надеемся, что новые детали будут работать лучше, чем те, что у нас есть сейчас, но на самом деле более крупной целью является исследование и сбор данных, которые мы можем провести для автомобиля следующего года.

Я думаю, было ясно, что в очень специфических обстоятельствах наша машина может выглядеть хорошо, но это слишком узкое окно настроек, и нам нужно его расширить, сделать более удобным для пользователя и совместимым с большим разнообразием трасс и условий. Надеюсь, нам будет немного легче и мы будем аккуратнее относиться к шинам», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».

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