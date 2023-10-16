Магнуссен — об обновлении: я бы солгал, если бы не надеялся, что это даст нам улучшение

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от грядущего обновления болида.

«Я бы солгал, если бы не надеялся, что это даст нам серьёзное улучшение, но я думаю, что на самом деле у этого обновления есть и вторая цель — проверить элементы с прицелом на следующий сезон. Я думаю, мы все втайне надеемся, что новые детали будут работать лучше, чем те, что у нас есть сейчас, но на самом деле более крупной целью является исследование и сбор данных, которые мы можем провести для автомобиля следующего года.

Я думаю, было ясно, что в очень специфических обстоятельствах наша машина может выглядеть хорошо, но это слишком узкое окно настроек, и нам нужно его расширить, сделать более удобным для пользователя и совместимым с большим разнообразием трасс и условий. Надеюсь, нам будет немного легче и мы будем аккуратнее относиться к шинам», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».