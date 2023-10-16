Кларксон — о приговоре Экклстоуну: у бедного старика осталось всего $ 2 млрд

Известный британский автообозреватель Джереми Кларксон иронично отреагировал на приговор бывшему владельцу Формулы-1 Берни Экклстоуну, обвинённому в неуплате налогов.

Напомним, Экклстоун не смог задекларировать около $ 650 млн зарубежных активов в 2015 году, за что выплатит сумму в размере более $ 800 млн. Суд также приговорил Экклстоуна к 17 месяцам тюремного заключения условно.

«У вас плохой день? Что ж, могло быть и хуже. Бывший владелец Ф-1 Берни Экклстоун оштрафован на £ 330 млн за налоговые нарушения. И это, вероятно, крупнейшее финансовое наказание, которое когда-либо налагалось на человека. В результате у бедного старика осталось всего $ 2 млрд», — написал Кларксон в рамках колонки The Sun.