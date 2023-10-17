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Хельмут Марко сделал заявление по поводу слухов об уходе из «Ред Булл»

Хельмут Марко сделал заявление по поводу слухов об уходе из «Ред Булл»
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Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу слухов об уходе из австрийской команды. Ранее сообщалось, что сменить Марко желают руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и Оливер Минцлафф, являющийся ответственным за программу австрийского гоночного коллектива в Формуле-1. Кроме того, говорилось, что на этой неделе состоится встреча, на которой будет решаться будущее Хельмута.

«Дела у меня хорошо, вопреки предположениям некоторых людей. Вынужден их разочаровать. Откуда берутся слухи об уходе из «Ред Булл»? Без понятия. Никакой встречи на этой неделе не будет. У меня контракт до конца следующего года. Когда я остановлюсь, решаю я сам, а не, к примеру, господин Хорнер», — приводит слова Марко Oe24.at.

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