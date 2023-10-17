Хельмут Марко сделал заявление по поводу слухов об уходе из «Ред Булл»

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу слухов об уходе из австрийской команды. Ранее сообщалось, что сменить Марко желают руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и Оливер Минцлафф, являющийся ответственным за программу австрийского гоночного коллектива в Формуле-1. Кроме того, говорилось, что на этой неделе состоится встреча, на которой будет решаться будущее Хельмута.

«Дела у меня хорошо, вопреки предположениям некоторых людей. Вынужден их разочаровать. Откуда берутся слухи об уходе из «Ред Булл»? Без понятия. Никакой встречи на этой неделе не будет. У меня контракт до конца следующего года. Когда я остановлюсь, решаю я сам, а не, к примеру, господин Хорнер», — приводит слова Марко Oe24.at.

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