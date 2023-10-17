Вольф — о столкновении в Катаре: наши пилоты не станут ставить под угрозу интересы команды

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу столкновения пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла во время Гран-при Катара.

«Впереди у нас несколько напряжённых недель, когда сезон подходит к своему завершению, начиная с тройного этапа в США, Мексике и Бразилии.

Последний этап в Катаре стал примером того, как бывает в Формуле-1. Как команда вы никогда не хотите, чтобы ваши машины столкнулись. Было обидно оставить много очков, особенно учитывая высокий темп машины. Однако то, как отреагировали гонщики и команда, обнадёживает. И Льюис, и Джордж знают, что команда стоит на первом месте, и никогда не собираются ставить это под угрозу. Я уверен, что мы все будем развиваться с этого момента. Сейчас мы сосредоточены на Остине и на том, чтобы получить максимум удовольствия от каждого предстоящего уикенда», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.