Серхио Перес рассказал, как долго ещё планирует выступать в Формуле-1

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что рассчитывает выступать в Формуле-1 ещё по крайней мере три или четыре года.

«Что ж, прямо сейчас у меня есть контракт на следующий год. Важно будет провести сезон хорошо. У меня есть мотивация продолжать, и я хочу остаться ещё на несколько лет. Потому что я верю, что мне ещё многое предстоит сделать в Формуле-1. Я хотел бы остаться в Формуле-1 ещё как минимум на три-четыре года», — приводит слова Переса Sports Illustrated.

В настоящий момент в активе Переса 224 очка в общем зачёте пилотов Формулы-1. Он занимает второе место. Лидером является его товарищ по команде Макс Ферстаппен, досрочно завоевавший чемпионский титул (433 балла).

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