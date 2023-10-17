Росберг: Перес подвёл фанатов Формулы-1

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Нико Росберг предположил, что выступления гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в сезоне-2023 могли расстроить болельщиков автоспорта, так как доминирование Макса Ферстаппена оказалось неоспоримым.

«Во-первых, я сочувствую, что он в столь ужасной ситуации. Давление мира лежит на его плечах, и мир социальных сетей так сильно его критикует. Фанаты Формулы-1 надеялись на него и хотели, чтобы чемпионат был интереснее. В каком-то смысле он подвёл фанатов Формулы-1, потому что слишком облегчил задачу Ферстаппену, но я был в такой же ситуации с [Льюисом] Хэмилтоном. Я нёс на своих плечах ожидания всех, чтобы гонки были интересными и не могли наскучать.

Это очень трудные времена для него. Ему нужно найти свой путь и быстро, потому что «Ред Булл» нужно подумать о том, как он выступает сейчас, учитывая следующий год. В «Ред Булл» действительно большая головная боль. Им нужны два лучших пилота в болидах, чтобы набирать солидные очки. Серхио сейчас сильно отстаёт по причинам, которых мне не понять, ибо он отличный гонищк. Одно из объяснений заключается в том, что Макс впечатляющий человек, один из величайших гонщиков всех времён и скоро войдёт в пятёрку лучших в истории. Но всё же Серхио слишком далеко», — сказал Росберг в комментарии Sky Sports.