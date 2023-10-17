Уэббер: если Ферстаппен продолжит стабильно доминировать, то выйдет на уровень Джордана

Экс-пилот Формулы-1, австралиец Марк Уэббер поделился мнением о выступлениях гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и сравнил его с такими легендами спорта как Майкл Джордан и Тайгер Вудс.

«В прошлом году все говорили, что лучше быть не может, но оказывается, что это не так. Тот уровень, на котором он продолжает успешно выступать, подводит его к числу великих во всём мировом спорте.

Примерами в других видах могут быть Майкл Джордан или Тайгер Вудс. Хотя у него и нет такого большого шкафа с трофеями, как у них, его стабильные результаты просто поражают. То, что они делают, впечатляюще хорошо. Тем не менее, никто не может утверждать, что Ферстаппен продолжит побеждать, так что посмотрим», — сказал Уэббер в интервью Formule1.nl.