Райкконен переедет в Италию ради гоночной карьеры сына

Экс-пилот Формулы-1 Кими Райконнен, завершивший карьеру по окончании сезона-2021, по-прежнему связан с автогонками и собирается переехать в Италию, чтобы способствовать развитию карьеры своего восьмилетнего сына Робина Эйса Матиаса Райконнена.

Сын чемпиона мира 2007 года управляет картом заводского концерта CRG, который раньше сотрудничал с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Отметим, что Райкконен-младший уже смог завоевать несколько подиумов и победу в категории Rotax Micro.

По данным La Gazzetta dello Sport, Кими Райкконен приобрёл два объекта недвижимости в Италии: роскошное поместье и фермерский дом в Комо, которое считается идеальным местом с точки зрения логистики, так как имеет доступ к большинству международных картинговых трасс на севере Италии. Нынешним местом жительства семьи Райкконенов является швейцарский город Баар.