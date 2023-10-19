Марио Андретти уверен, что Льюис Хэмилтон ещё одержит победу в Формуле-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением насчёт того, когда пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграет один из этапов в Формуле-1.

Отметим, что Хэмилтон после Гран-при Саудовской Аравии в 2021 году 15 раз оказывался на подиуме, но ни разу не становился победителем заезда.

«Я думаю, да, конечно (Хэмилтон выиграет. – Прим. «Чемпионата»). Вы можете увидеть, что Льюис очень агрессивен, и, безусловно, так и должно быть. Он чувствует, что у него уже нет той машины, которая была у него несколько лет назад. Но я уверен, что работа над этим ведётся. Все (в «Мерседесе») усердно работают и пытаются улучшить ситуацию. И у меня нет никаких сомнений в его способностях», – приводит слова Андретти GPBlog.

Напомним, Хэмилтон занимает третье место в личном зачёте сезона 2023 года в Формуле-1, набрав 194 очка, и отстаёт от второго Серхио Переса на 30 баллов.