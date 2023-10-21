Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер выиграл квалификацию ГП США, Ферстаппен потерял поул из-за нарушения границ

Леклер выиграл квалификацию ГП США, Ферстаппен потерял поул из-за нарушения границ
Аудио-версия:
Комментарии

На трассе «Трасса Америк» в Остине завершилась квалификация Гран-при США Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время продемонстрировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Отметим, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, показавший лучший результат, лишился времени из-за нарушения границ трассы.

Формула-1. Гран-при США. Квалификация:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,723.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,130.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,139.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,222.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,356.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,358.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,366.
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,431.
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,450.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,744.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,974.
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,975.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,135.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,157.
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,251.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,512.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,545.
18. Александер Албон («Уильямс») +1,592.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,866.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,104.

Формула-1 2023. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
21 октября 2023, суббота. 00:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:34.723
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.130
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.139
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android