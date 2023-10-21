Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баттон — о поведении Стролла: это спорт для взрослых, мы не можем вести себя таким образом

Баттон — о поведении Стролла: это спорт для взрослых, мы не можем вести себя таким образом
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о поведении гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла на Гран-при Катара.

«Для него это очередная неудача. Выходки вне трассы – это большая проблема. Будучи пилотом, ты испытываешь стресс в некоторых ситуациях, но нужно его контролировать. Нужно проявлять больше уважения внутри команды к людям, с которыми работаешь. Думаю, в той гонке он слегка потерял контроль.

Не так много видов спорта, где на тебя постоянно устремлены взгляды. Но это спорт для взрослых, мы не можем вести себя таким образом. Но я уверен, он понимает и осознаёт это – и теперь может двигаться дальше», — приводит слова Баттона GPblog.

Напомним, после вылета в первом сегменте квалификации в Катаре Стролл в ярости выкинул руль из своего болида и толкнул своего физиотерапевта.

Материалы по теме
Алонсо: стараюсь помочь Строллу изо всех сил, иногда ему сильно не везло
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android