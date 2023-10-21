На аукцион выставлен болид, на котором Хэмилтон дебютировал в «Мерседесе»

Болид семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, на котором британец выиграл свой первый Гран-при, будучи пилотом «Мерседеса», выставлен на аукцион. Легендарный Mercedes-AMG Petronas F1 W04 будет представлен как один из лотов аукциона RM Sotheby's, который пройдёт 17 ноября 2023 года на курорте под Лас-Вегасом.

«Mercedes Silver Arrows уже давно притягивает автомобильный мир. Представляя W04, его значение монументально. Потрясающий гонщик Льюис Хэмилтон начал триумфальное путешествие с «Мерседесом», ознаменовав эпоху, которую мы с любовью называем «Династией Хэмилтона-Мерседеса», — приводит слова руководителя отдела частных продаж RM Sotheby's сайт Motorius.

Сезон-2013 стал дебютным для Хэмилтона в «Мерседесе». Вместе с командой он выиграл шесть титулов чемпиона мира.