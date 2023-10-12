Легенде Ф-1 конец? Хэмилтон ошибается уже девять этапов подряд

Гран-при Катара для Льюиса Хэмилтона закончился ещё до первого поворота. Опытнейший экс-чемпион чересчур агрессивно заузил траекторию и налетел на машину своего напарника Джорджа Расселла, хотя должен был понимать, что сбоку находится ещё и Макс Ферстаппен. Учитывая траекторию, которую выбрал Льюис, разъехаться трём машинам было уже невозможно.

Ошибка привела к фатальным для машины Хэмилтона последствиям — она зарылась в гравий, а гонщику пешком пришлось возвращаться в боксы. В то же время эту ошибку можно понять: в то мгновение британец не просто поравнялся с Расселлом и Ферстаппеном, но и опередил обоих. Тем не менее проблема в том, что это уже девятый этап подряд, в котором Хэмилтон смотрится совсем не как самый титулованный пилот на стартовой решётке.

Четыре штрафа, три ошибки и плохие старты

По-настоящему хорош Льюис в последний раз был на Гран-при Канады. Британец квалифицировался вторым, а в гонке, хотя и уступил Фернандо Алонсо, удержался в тройке лидеров и стал третьим. Следующий этап проходил в Австрии, где у «Мерседеса» возникли проблемы с темпом.

День спринта британец завалил не совсем по своей вине: в первом сегменте «шутаута» ему помешал Ферстаппен, и в короткой гонке с 18-го места Хэмилтон дотянулся лишь до десятой позиции. Однако и в основной гонке экс-чемпион не блистал: именно Льюис первым из всех пилотов получил штраф за нарушения границ трассы, что в конце концов стоило ему позиции впереди Алонсо, а после финиша схлопотал ещё пять секунд — и оказался позади Джорджа Расселла.

В Сильверстоуне британец вернулся на подиум, однако до этого Льюис вылетел с трассы в первом сегменте квалификации, а затем неудачно стартовал, откатившись на восьмое место. Если бы не сейфти-кар после схода Кевина Магнуссена, Хэмилтона на подиуме не было бы — вместо этого он финишировал бы лишь пятым или шестым, позади Расселла.

Отличный шанс реабилитироваться у Льюиса был в Венгрии, где он завоевал поул-позицию, но он уже на старте потерял три позиции и в конце концов не попал даже на подиум. В том случае британец по чистой скорости был быстрее Джорджа, но шанс побороться за место в первой тройке всё-таки упустил.

Гран-при Бельгии Хэмилтон провёл сильно и занял четвёртое место, уступив лишь пилотам «Ред Булл» и Шарлю Леклеру на быстрой на скоростных трассах «Феррари». Но не обошлось без проблем в спринте: в одном из эпизодов «Мерседес» британца чуть повело на сырой трассе, он допустил контакт с Серхио Пересом и получил штраф, который в итоге стоил трёх очков.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Нидерландов Фото: Mark Thompson/Getty Images

На Гран-при Нидерландов после летнего перерыва Льюис слабо выступил в квалификации: вылетел в Q2 с отставанием от Расселла в полсекунды. Хэмилтон уступил Джорджу также в квалификациях в Монце и Сингапуре, причём на Гран-при Италии из-за собственной неосмотрительности Льюис налетел на Пиастри и получил ещё одну пенализацию.

К слову, на Гран-при Сингапура у «Мерседеса» впервые в этом сезоне был реальный шанс на победу, но за неё в итоге боролся Расселл, который стартовал впереди и до самого финиша прессинговал лидеров. Хэмилтон в той гонке тоже смотрелся неплохо и сумел отыграться после срезки на старте, однако её не было бы, окажись Льюис впереди напарника в квалификации.

Не лучшим образом экс-чемпион смотрелся и в Японии. На этот раз он стартовал впереди Расселла, однако на рестарте после выезда автомобиля безопасности едва не вылетел в девятом повороте, а затем вывез напарника на обочину в «Ложке». Джордж в той гонке перешёл на альтернативную тактику, и, возможно, именно потерянных в борьбе с Льюисом секунд ему не хватило, чтобы в концовке на изношенных шинах не пустить к себе напарника с Сайнсом. Кроме того, в первой попытке квалификации Хэмилтон был на полсекунды медленнее напарника — даже то, что у Льюиса был уже использованный комплект шин, такой разницы не оправдывает.

Хэмилтон уже не тот?

Льюис Хэмилтон — в ряду наиболее талантливых пилотов в истории Формулы-1, но с годами теряют форму даже самые великие. Британцу уже 38 лет, он второй самый возрастной пилот на стартовой решётке, старше только Фернандо Алонсо. Неужели семикратный чемпион прошёл свой пик и клонится к закату? Возможно, но пока делать такие выводы рано.

«Мерседесу» пока не удаётся построить машину, способную в каждой гонке бороться за подиумы. Возможно, Хэмилтон пытается прыгнуть выше головы и добиться того, чего его автомобиль не позволяет. В каком-то смысле нечто подобное произошло и в Катаре: выбери Льюис более широкую траекторию в первом повороте, совсем не факт, что он выехал бы из него впереди Ферстаппена и Расселла. А в таком случае, будучи на «софте», он терял бы за ними время и уже на первом отрезке испортил себе гонку.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Сингапура Фото: Clive Mason/Getty Images

Хэмилтон недавно признал, что в квалификациях выступает средне и должен прибавить в этом аспекте. Но в то же время следует учесть, что Расселл — одна из главных восходящих звёзд чемпионата, Джордж — превосходный пилот, так что нет ничего удивительного в том, что Льюис ему порой уступает. Точно так же, как не означало заката карьеры Алонсо его поражение Льюису в квалификационной дуэли 2007 года — счёт тогда был 9:8 в пользу британца.

Неудачные периоды бывают у всех. Вопрос в том, справится ли Хэмилтон с давлением, сумеет ли вернуться на тот уровень, на котором он был раньше, когда машина позволит бороться за победы в каждой гонке — и даже не факт, что это случится в следующем году. Так или иначе, пока Льюис не выглядит сбитым лётчиком и ещё наверняка не раз покажет, что он по-прежнему один из лучших на стартовой решётке.