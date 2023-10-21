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Хэмилтон: мы в хорошей позиции, чтобы навязать борьбу

Хэмилтон: мы в хорошей позиции, чтобы навязать борьбу
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший третье место в спринт-квалификации Гран-при США, который проходил на автодроме «Трасса Америк» в Остине, штат Техас, поделился впечатлениями от заезда и рассказал о перспективах на спринтерскую гонку.

«Думаю, сегодня мы немного ближе, чем вчера. Это была тяжёлая сессия, особенно на резине «медиум». То, что мы находимся так близко в Остине, показывает, что мы прогрессируем как команда и мы можем воспринимать этот результат как по-настоящему позитивный. Мы находимся в хорошей позиции, чтобы оказать некоторое давление на лидеров. Всё очень позитивно, так что мы подождём и посмотрим, но я надеюсь, что мы сможем удерживаться», — приводит слова Хэмилтона после спринт-квалификации Sky Sports.

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