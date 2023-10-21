Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й

Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й
Аудио-версия:
Комментарии

На автодроме «Трасса Америк» завершилась спринт-квалификация Гран-при США Формулы-1, победителем которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».

Формула-1. Гран-при США. Спринт-квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:34,638.
2. Шарль Леклер («Феррари») – 1:34,593.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:34,607.
4. Ландо Норрис («Макларен») – 1:34,639.
5. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:34,894.
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:34,939.
7. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:35,041.
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:35,199.
9. Александер Албон («Уильямс») – 1:35,366.
10. Пьер Гасли («Альпин») – 1:35,897.

После второго сегмента вылетели:
11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 1:35,978.
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:36,087.
13. Эстебан Окон («Альпин») – 1:36,137.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:36,181.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:36,182.

После первого сегмента вылетели:
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:36,749.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:36,922.
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:36,922.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:36,945.
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:37,186.

Формула-1 2023. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
21 октября 2023, суббота. 20:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34.538
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.055
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.069
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android