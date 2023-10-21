Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й

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На автодроме «Трасса Америк» завершилась спринт-квалификация Гран-при США Формулы-1, победителем которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».

Формула-1. Гран-при США. Спринт-квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:34,638.

2. Шарль Леклер («Феррари») – 1:34,593.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:34,607.

4. Ландо Норрис («Макларен») – 1:34,639.

5. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:34,894.

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:34,939.

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:35,041.

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:35,199.

9. Александер Албон («Уильямс») – 1:35,366.

10. Пьер Гасли («Альпин») – 1:35,897.

После второго сегмента вылетели:

11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 1:35,978.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:36,087.

13. Эстебан Окон («Альпин») – 1:36,137.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:36,181.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:36,182.

После первого сегмента вылетели:

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:36,749.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:36,922.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:36,922.

19. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:36,945.

20. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:37,186.