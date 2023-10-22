«Там было много места». Ферстаппен прокомментировал жёсткую борьбу с Леклером в спринте

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринте Гран-при США, который проходит в эти выходные на «Трассе Америк» в Остине. Голландец стартовал с поул-позиции, а перед первым поворотом жёстко выдавил Шарля Леклера, что в итоге обеспечило Максу первую позицию на первых кругах.

«На старте борьба была плотной. К счастью, перед первым поворотом было много места, это помогло. Затем мы сосредоточились на собственной гонке и контролировали темп. Под конец получил немного удовольствия — атаковал чуть больше. На этой трассе DRS даёт мощную прибавку, поэтому перейти в собственный ритм можно было только оторвавшись от соперников. Темп был очень хорошим», — заявил Ферстаппен после финиша.

Действующий чемпион также отметил, что рассчитывает побороться за победу и в основной гонке, хотя в воскресенье он стартует лишь с шестой позиции, поскольку в финале пятничной квалификации был лишён своей последней попытки.

«В воскресенье, учитывая старт с шестой позиции, всё будет иначе. Гонка обещает быть интересной, надеюсь получить удовольствие. И, конечно, мы хотим победить», — добавил Макс.

Вторым в спринте в США финишировал Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер в итоге остался третьим, а следом за ними расположились Ландо Норрис и Серхио Перес.

Гран-при США стартует 22 октября в 22:00 по московскому времени. Первый ряд разделят Леклер и Норрис.